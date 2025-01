Eintracht löst Vertrag mit Onguéné auf

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Abwehrspieler Jerome Onguéné in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das gaben die Hessen am Samstag bekannt. Der Franzose besaß in Frankfurt eigentlich noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Der 27-Jährige war im Sommer 2022 aus Salzburg zur Eintracht gewechselt, kam in Frankfurt aber nie wirklich zum Zug. Bereits in der Winterpause in der ersten Saison wechselte Onguéné leihweise zurück nach Salzburg. Im Sommer 2023 verliehen ihn die Hessen dann in die Schweiz zu Servette Genf. Seit seiner Rückkehr vor der Saison spielte er sportlich keine Rolle mehr.