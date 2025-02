Eintracht trifft auf Amsterdam

Eintracht Frankfurt bekommt es im Achtelfinale der Europa League mit Ajax Amsterdam zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon. Das Hinspiel in Amsterdam findet am 6.März statt, das Rückspiel in Frankfurt eine Woche später am 13.März. Ajax hatte den Einzug ins Achtefinale erst am Donnerstagabend in der Verlängerung klar gemacht. Gegen Union Saint-Gilloise reichte den Niederländern eine 1:2-Niederlage im Rückspiel zum Einzug in die Runde der letzten 16. Die Eintracht hatte sich als eine der Top Acht Mannschaften der Ligaphase direkt fürs Achtelfinale qualifiziert.