Larsson bleibt in Frankfurt, 16-Jähriger an Bord

Eintracht Frankfurt muss in der Europa League am Donnerstag (21 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audiostream auf hessenschau.de) bei Olympique Lyon auf Hugo Larsson verzichten. Der Schwede tritt die Reise nach Frankreich wegen muskulärer Probleme nicht an, teilten die Hessen am Mittwoch mit. Für Larsson rutscht Nachwuchskraft Ebu Bekir Is in den Kader. Der defensive Mittelfeldspieler ist mit 16 Jahren sogar noch ein Jahr jünger als der ebenfalls mitfliegende A-Jugend-Torwart Amil Siljevic.