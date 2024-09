Hardung: "Liegt an uns, Uzun die Sicherheit zu geben"

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung hat sich in einer Medienrunde am Mittwoch zu Neuzugang Can Uzun geäußert. "Wenn wir junge Spieler mit total viel Potenzial holen, sagen wir auch, dass es von der zweiten in die erste Liga ein großer Schritt ist. Dass man sich da am Anfang schwertut, ist völlig normal und auch ein bisschen eingepreist", so Hardung über Uzun, der in der vergangenen Saison 16 Zweitliga-Tore erzielte, bei der Eintracht aber bislang nur als Einwechselspieler zum Einsatz kommt. "Jetzt liegt es an uns, ihm diese Sicherheit geben, dass wir das nicht als Enttäuschung sehen, sondern immer noch von seiner Vorbereitung und seinen Qualitäten überzeugt sind", so Hardung weiter. Es könne jungen Spielern passieren, dass sie anfingen, mit sich und ihren Qualitäten zu hadern. "Aber das darf nie passieren, denn sonst kommst du in einen Negativstrudel. Aber da habe ich keine Bedenken, Can ist vom Mindset total klar."