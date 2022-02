Lieberknecht gegen Rostock weiter fraglich

Ob Torsten Lieberknecht beim Heimspiel des SV Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Hansa Rostock an der Seitenlinie stehen kann, ist weiter fraglich. Wie die Lilien am Mittwoch erklärten, kann sich der mit dem Coronavirus infizierte Coach erst am Samstag freitesten. Lieberknecht hatte bereits das Auswärtsspiel der Südhessen am Sonntag in Hannover verpasst. In die Trainingswoche der Darmstädter ist er dennoch eingebunden, wie Offensivspieler Mathias Honsak verriet: "Torsten war per Video Call zugeschaltet für die Besprechungen. Er bekommt schon alles mit und hat uns seine Ideen mitgegeben."