Darmstadt mit Schützenfest gegen Aue

Darmstadt 98 hat am Samstagabend einen wichtigen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht. Die Lilien schossen Absteiger Erzgebirge Aue mit 6:0 aus dem Stadion am Böllenfalltor und liegen damit zwei Spieltage vor Schluss punktgleich mit Werder Bremen auf Rang zwei. Die Partie war bereits nach knapp zwanzig Minuten entschieden, als Luca Pfeiffer (16.), Tim Skarke (18.) und Braydon Manu (19.) in gut drei Minuten drei Mal trafen. Skarke legte zudem in der 38. Minute nach, Matthias Honsak (74.) und Tobias Kempe (90.) stellten den Endstand her.