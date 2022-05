Trapp sieht Final-Einsatz nicht in Gefahr

Eintracht-Torhüter Kevin Trapp sieht seinen Einsatz im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers nicht in Gefahr. Dies sagte der 31-Jährige am Donnerstag beim Medientag der Hessen in Frankfurt. Trapp hatte am Sonntag beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach Schmerzen in der Hand verspürt. "Für viele war es ungewohnt, für mich war es nichts Neues. Das ist etwas, was mich seit dem Barcelona-Spiel begleitet. Es ist nichts, was mich behindert. Es ist kein Problem. Es ist nicht so, dass irgendwas in Gefahr ist", sagte Trapp. Auch im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) würde der Keeper gerne im Tor stehen. Auf die Frage, ob er Ersatztorhüter Jens Grahl den Einsatz am 34. Spieltag überlassen wolle, antwortete Trapp: "Ich bin ein sehr netter Kollege, aber auch sehr ambitioniert. Ich kann mir das bisher nicht vorstellen. Das ist nicht geplant."