Eintracht holt Athletik-Spezialisten Bigdeli

Eintracht Frankfurt hat den früheren Weitspringer Schahriar Bigdeli als Athletikchef für den Fußball verpflichtet. Der 43-Jährige kommt von Bayer Leverkusen, wie die Eintracht am Donnerstag meldete. Die Anforderungen im Athletikbereich seien immer größer geworden, zumal mit dem Fußball der Frauen, dem Nachwuchsleistungszentrum und der U21-Mannschaft in der Regionalliga. Der bisher für den Lizenzspielerbereich zuständige Andreas Beck soll künftig auch den Frauen- und Nachwuchsfußball weiterentwickeln, so die Frankfurter. "Mit Schahriar gewinnen wir einen Experten hinzu, der in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau in Leverkusen gearbeitet hat", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung. Bigdeli war dreimal deutscher Freiluft-Meister im Weitsprung und nahm an der Leichtathletik-WM 2001 in Kanada teil.