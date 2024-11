Nürnberg-Connection macht die Eintracht besser

Nathaniel Brown und Can Uzun erzielen gegen den VfL Bochum ihre ersten Tore für Eintracht Frankfurt. Beide kamen im Sommer vom 1. FC Nürnberg an den Main. "Es ist ein Kindheitstraum: erstes Bundesliga-Tor in so einem Stadion, bei so einem Verein, mit so einer Mannschaft. Ich kann es einfach nicht beschreiben", sagte Brown nach dem 7:2-Sieg seiner Eintracht.