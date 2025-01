Toppmöller: Brauchen Top-Leistung

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat vor dem kommenden Gegner Borussia Dortmund gewarnt. "Das wird eine sehr schwierige Aufgabe gegen eine Mannschaft mit einer extrem hohen individuellen Qualität", sagte er in der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Freitag (20.30 Uhr). Der BVB hat zuletzt 2:4 in Kiel verloren, entsprechend schlecht ist die Stimmung im Umfeld. "Wir fühlen uns so, dass wir gewinnen können. Dafür brauchen wir eine Top-Leistung", so Toppmöller. "Der BVB ist in der Lage, jedem Gegner wehzutun. Wir aber auch."