Matanovic mit Kroatien im Viertelfinale

Igor Matanovic von Eintracht Frankfurt ist mit Kroatien ins Viertelfinale der Nations League eingezogen. Dafür reichte am Montagabend ein 1:1 gegen das als Gruppensieger feststehende Portugal. Matanovic durfte von Beginn an ran und wurde in der 63. Minute ausgewechselt. Ellyes Skhiri kam beim 0:1 von Tunesien in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Gambia nicht zum Einsatz. Noah Fenyö wirkte dagegen beim 2:1-Sieg der deutschen U19 in der EM-Qualifikation in Ungarn 90 Minuten mit.