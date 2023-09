Toppmöller: Einfacher, wenn sich Gegner am Spiel beteiligt

Für das Spiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Freiburg erwartet Frankfurts Trainer eine deutlich offener-geführte Partie: "Es macht generell mehr Spaß, wenn zwei Mannschaften auf dem Platz stehen, die Fußball spielen wollen", so Dino Toppmöller. Weiter zog er einen Vergleich zum Conference-League-Spiel am Donnerstag: "Ohne Aberdeen zu nahe zu treten, aber die haben jeden Torwartabstoß lange geschlagen und nicht mal 200 Pässe gespielt", hielt der SGE-Trainer am Freitag fest. Das habe seine Mannschaft im Spiel nach vorne beschränkt, denn: "So kommst du in keine Umschaltmomente rein und dann ist es nicht so einfach."