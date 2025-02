Eintracht will Remis-Serie beenden

Nach drei Remis in der Bundesliga in Folge will Eintracht Frankfurt beim Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Kiel endlich wieder drei Punkte einfahren. "Es ist Schluss mit den Unentschieden, am Sonntag soll endlich wieder ein Sieg her", betonte Coach Dino Toppmöller vor der Partie. "Wir wollen das Gefühl des Sieges wieder haben. Dieses Gefühl haben wir schon ein wenig vermisst." Gegen den Tabellenvorletzten aus dem Norden müsse sein Team dafür "dominant auftreten", wie Toppmöller forderte. "Wir dürfen dem Gegner nicht so oft den Ball lassen."