Knauff: "Tor gegen Barcelona bleibt immer in Erinnerung"

Eintracht-Flügelspieler Ansgar Knauff hat in der Dokumentation "Traumberuf: Fußballprofi" auf einen ganz besonderen Moment zurückgeblickt. Beim Hinspiel im Europa-League-Viertelfinale im April 2022 gegen den FC Barcelona erzielte der 21-Jährige einen traumhaft schönen Treffer und legte so den Grundstein für den Sieg in diesem Wettbewerb. "Da habe ich das schönste Tor meiner bisherigen Karriere erzielt. Dieses Spiel, dieser gesamte Tag - und wie der Ball ins Tor geht: Das bleibt bei mir für immer in Erinnerung, das war einer der größten Momente in meinem bisherigen Leben", gab Knauff Einblicke in sein Seelenleben. Die historische Reise in diesem Wettbewerb und die anschließende Feier mit den Fans weckt noch immer große Emotionen bei ihm: "Das waren die schönsten Momente, die man erleben kann."