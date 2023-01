Glasner: "Das war eine tolle Leistung von meinen Spielern"

Eintracht-Trainer Oliver Glasner ist mit dem Punkt in München absolut zufrieden. "Das war heute eine tolle Leistung von meinen Spielern. Sie haben taktisch alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Hinten heraus hatte man sogar das Gefühl, dass noch etwas in der Luft liegt. Ich bin aber total fein mit dem Punkt", so Glasner nach dem 1:1 der Hessen beim Rekordmeister. "Wir haben es den Bayern heute deutlich schwerer gemacht als im Hinspiel. Wir sind in unserem Plan geblieben. Die Jungs kommen langsam in den Fluss, das ist auch wichtig. Unsere Spieler sind immer bereit, an ihre Grenzen zu gehen. Wir werden bestimmt noch eine tolle Saison haben. Wir schauen mal, was Ende Mai dabei herausspringt."