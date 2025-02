Tuta übernimmt Koch-Rolle

Tuta wird beim Spiel der Eintracht in Mönchengladbach in die Rolle des verletzten Abwehr-Chefs Robin Koch schlüpfen. Das gab Trainer Dino Toppmöller bei der Pressekonferenz am Freitag bekannt. "Aurele (Amenda) ist noch nicht so weit, er braucht noch Trainingseinheiten und ein Testspiel", so der Coach. "Es ist total wichtig, dass Spieler einen gewissen Rhythmus haben, das sieht man bei Tuta. Er braucht Spiele, um in seinen Flow zu kommen. So hoffen wir, dass er dann wieder der Alte ist." Zum ausgefallenen Stürmer Igor Matanovic könne er noch keine Prognose in puncto Ausfallzeit abgeben, erklärte Toppmöller. Der Stürmer laboriert an einer Fußverletzung.