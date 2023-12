Koch gegen PAOK noch keine Alternative

Eintracht-Abwehrchef Robin Koch wird beim Spiel gegen PAOK Saloniki in der Conference League am Donnerstag (21 Uhr im hr-iNFO-Audiostream) noch nicht mitwirken können. Der 27-Jährige hatte nach seiner Wadenverletzung am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Möglicherweise kann Koch aber schon am Sonntag beim Auswärtsspiel in Augsburg dabei sein. "Wir sind bei Robin vorsichtig optimistisch, dass er am Sonntag wieder im Kader ist", erklärte Eintracht-Coach Dino Toppmöller am Mittwoch. Koch werde am Donnerstag noch eine intensive individuelle Einheit absolvieren, fügte der Frankfurter Trainer hinzu.