Kickers Offenbach verliert im Aufstiegsrennen in der Regionalliga Südwest weiter an Boden. Im Hessen-Derby gegen Gießen reichte es für den OFC nur dank eines Last-Second-Treffers zu einem Remis.

Veröffentlicht am 25.10.24 um 21:15 Uhr

Kickers Offenbach hat im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga den nächsten Dämpfer kassiert. Im Hessen-Derby gegen den FC Gießen kam der OFC am Freitagabend nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Mit dem Punkt konnten die Hausherren vor 6.511 Zuschauern auf dem Bieberer Berg aber am Ende wohl gut leben.

OFC tut sich gegen Aufsteiger schwer

Innenverteidiger Ilias Ebnoutalib hatte die Gäste in der 67. Minute in Führung gebracht, als er den ersten Gießener Eckball ins Tor köpfte. Den biederen Kickers fiel vorne lange Zeit nichts ein. Mit der letzten Aktion des Spiels glich Ron Berlinski dann aber doch noch aus (90. + 6).

Die Kickers verharren in der Tabelle auf Platz drei und haben vier Punkte Rückstand auf Rang eins. Liga-Primus FSV Frankfurt kann den Vorsprung am Samstag ausbauen. Der FC Gießen bleibt Tabellen-14. und nur äußerst knapp über den Abstiegsrängen.