Die U21 von Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach teilen sich am Bornheimer Hang die Punkte. Es ist ein Ergebnis, das keinem weiterhilft.

Die U21 von Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach haben sich am Sonntagabend in der Fußball-Regionalliga 1:1 (1:0) getrennt. Vor 5.023 Zuschauern am Bornheimer Hang ging die Eintracht-Reserve durch Noel Futkeu (12.) in Führung.

Den Ausgleich für den OFC erzielte Rafael Garcia (65.). Nach 54 Minuten wurde es hitzig. Eintrachts Co-Trainer Deniz Demiral sah die Rote Karte. Der Ball war ins Aus in Richtung Trainerbank gerollt, woraufhin er das Leder blockte. Insgesamt hilft das Ergebnis beiden Mannschaften, die im Tabellenmittelfeld feststecken, nicht weiter.