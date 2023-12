Kickers Offenbach hat sich mit Ex-Coach Alfred Kaminski endgültig auf eine Auflösung des Vertrags einigen können.

Das teilte der OFC am Donnerstag mit. Die Kickers hatten Kaminski, der in seinen fünf Jahren in Offenbach als NLZ-Leiter aktiv war und auch als Interims-Trainer eingesprungen war, im Sommer entlassen. Dagegen hatte Kaminski geklagt.