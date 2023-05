Der KSV Hessen Kassel hat den Vertrag mit Nael Najjar um zwei weitere Jahre verlängert.

Der KSV Hessen Kassel hat den Vertrag mit Nael Najjar um zwei weitere Jahre bis 2025 verlängert. Dies teilten die Nordhessen am Dienstag mit. Die Löwen setzen mit Erreichen des Klassenerhalts ihre Planungen für ein weiteres Jahr in der Fußball-Regionalliga fort.

Najjar spielt seit 2014 für den KSV. Er war in dieser Saison 32mal im Einsatz. Geschäftsführer Sören Gonther begründete die Vertragsverlängerung: "Nael ist ein absoluter Stammspieler, laufstark, mentalitätsstark, der zudem noch viel Potential in sich trägt. Zudem ist Nacho als Kasseler Junge ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft."