Nach der langen Winterpause nimmt die Regionalliga den Spielbetrieb wieder auf.

Am Samstag sind der TSV Steinbach Haiger, die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz sowie der KSV Hessen Kassel im Einsatz. Alle Spiele starten um 14 Uhr.

Steinbach will in Trier an die starken Auftritte im letzten halben Jahr anknüpfen. "Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein, aber keine großen Töne spucken", so Geschäftsführer Wolfharth. Fulda empfängt den Tabellenzweiten aus Balingen, dabei könnte Neuzugang Owusu sein Debüt feiern. Kassel muss beim Tabellennachbarn Freiberg ran, ein Sieg wäre im Abstiegskampf Gold wert.