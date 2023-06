Die Offenbacher Kickers haben die Trennung von Alfred Kaminski bekanntgegeben.

Man werde in Zukunft getrennte Wege gehen, hieß es in der Meldung des Vereins am Freitagabend.

Kaminski hatte seit Anfang 2020 das OFC-Leistungszentrum geleitet und in der abgelaufenen Saison zweimal interimsweise als Cheftrainer die erste Mannschaft übernommen. In seiner ersten Zeit beim OFC war er von 2014 bis zum Sommer 2015 Sportdirektor des Vereins.