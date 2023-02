Hessen Kassel stellt sich neu auf: Ex-Spieler Ingmar Merle übernimmt die sportliche Leitung des Regionalligisten.

Ingmar Merle ist der neue Sportliche Leiter des KSV Hessen Kassel. Der Verein verkündete die Personalie am Mittwoch, der zugleich der erste Arbeitstag von Merle in der neuen Position war.

Merle hatte in seiner aktiven Karriere 156 Pflichtspiele für Kassel bestritten und 27 Tore erzielt. Eines davon, ein Schuss aus über 50 Metern, wurde zum Tor des Monats März 2021 gekürt.

Job bei Hessen Kassel in Teilzeit

Im vergangenen Sommer hatte Merle seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt und seitdem im Verein gearbeitet. "In den vergangenen Monaten habe ich mich intensiv in die Vereinsstrukturen eingearbeitet und Themen und Aufgaben identifiziert, die ich mit voller Hingabe anpacken und weiterentwickeln will", sagt er selbst. "Ich lege ein großes Augenmerk auf die weitere Qualifizierung unserer Trainerinnen und Trainer sowie das Erarbeiten und konsequente Umsetzen einer durchgehenden Spielphilosophie."

Zu Merles Aufgaben sollen die weiteren Planungen des Kaders der ersten Mannschaft für die Saison 2023/24 sowie die Weiterentwicklung der Nachwuchs- und Frauenarbeit im Verein gehören. Der 32-Jährige wird der Meldung zufolge in Teilzeit arbeiten. Hauptberuflich ist er leitender Angestellter bei der Volkswagen-Akademie Kassel.