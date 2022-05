Der KSV Hessen Kassel verliert eine Idenfikationsfigur auf dem Platz: Ingmar Merle hat seine Karriere bei den Nordhessen verletzungsbedingt beendet. Der Torschütze des Monats bleibt den Löwen aber in anderer Funktion erhalten.

Audiobeitrag Audio Merle wechselt ins Management Audio Ingmar Merle vom KSV Hessen Kassel Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Ingmar Merle hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Das gaben der 32-Jährige und sein Verein Hessen Kassel bekannt. Der Mittelfeldspieler wird dem Regionalligisten aber auch nach seiner aktiven Karriere treu bleiben. "Inge", wie Merle in Kassel gerufen wird, wird ins Management des Vereins eingebunden.

Traumtore am Fließband

"Inge ist ein verdienter Spieler. Da ist es nur logisch, ihn auch in der Zeit nach der aktiven Karriere an den Verein zu binden und mit ihm die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen", teilten der KSV-Aufsichtsratsvorsitzende Enrico Gaede und Vorstandssprecher Jens Rose mit.

Als Spieler stand Merle bei Hessen Kassel gleich zwei Mal unter Vertrag: von 2012 bis 2015 und dann wieder ab 2017. 156 Pflichtspiele bestritt er für die Nordhessen, in denen er 27 Tore erzielte. Im März 2021 traf er mit einem Weitschuss aus über 50 Metern, was von der Sportschau zum "Tor des Monats" gekürt wurde. Mit einem fulminanten Volleyschuss war er nur einen Monat später erneut für das "Tor des Monats" nominiert. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison kam Merle aber nur noch 14 Mal zum Einsatz.

Karriereende gesundheitlich bedingt

Im März riss er sich den Meniskus, musste mehrfach operiert werden und beendete nun seine aktive Karriere. "Mein Wunsch wäre es gewesen, dass ich weiterspielen kann", sagte er der HNA , musste sich aber eingestehen: "Gesundheitlich sieht meine Situation schlecht aus."

In der offiziellen Mitteilung des Vereins schaut der 32-Jährige nun aber wieder in die Zukunft. "Ich freue mich, dass der Verein weiterhin mit mir zusammenarbeiten will. Die neue Rolle als Mitarbeiter des Vorstands reizt mich sehr", heißt es da. Merle möchte die positive Entwicklung des Vereins der vergangenen Jahre weiter fortführen.