Kickers Offenbach hat einen namhaften Neuzugang vermeldet: Dimitrij Nazarov wird sich dem OFC anschließen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Der Offensivmann war zuletzt bei Drittligist Erzgebirge Aue aktiv.

Im Erzgebirge brach der 33-Jährige im Sommer nach sieben Jahren seine Zelte ab. Nun griff der OFC zu und stattete ihn mit einem Vertrag aus. Die Laufzeit ist allerdings nicht bekannt.

Nazarov schoss "Tor des Monats" im September 2022

Nazarov kann vor allem mit viel Zweitliga-Erfahrung punkten: 251 Mal stand er im Unterhaus auf dem Platz, 48 Tore und 20 Assists gelangen ihm dabei. Hinzu kommen 67 Spiele in der 3. Liga (6 Tore, 11 Assists). In der vergangenen Saison sicherte er sich mit einem sehenswerten Volleyschuss im Spiel von Aue gegen Meppen im September den Titel "Tor des Monats".

"Mit Dima Nazarov bekommen wir einen sehr erfahrenen Spieler, der sich sowohl als Vorbereiter, als auch als Torjäger in den letzten Jahren in der zweiten und dritten Liga absolut etabliert hat und seine Duftmarken gesetzt hat", sagte Sportdirektor Christian Hock. "Wir erwarten natürlich, dass er beim OFC genau diese Qualitäten an den Tag legt und als Führungsspieler, Vorbereiter und Torschütze die Mannschaft nach vorne bringt und zum größtmöglichen Erfolg treibt."

Auch Neidhart war ein Faktor

Nazarov zufolge hatte auch der neue Trainer einen großen Anteil am Transfer. "Christian Neidhart wollte mich schon in seiner Zeit bei Mannheim zu sich ins Team holen, Christian Hock kenne ich aus zahlreichen Duellen mit Wiesbaden. Ich bin von beiden und vor allem ihrem Plan mit dem OFC und der Mannschaft absolut überzeugt", sagte er.

Nazarov, der von 2010 bis 2012 in der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt gespielt hatte, schwärmt bereits von seinem neuen Arbeitgeber. "Ich habe schon viel vom OFC gehört, es herrscht eine Wahnsinnsstimmung, der Verein ist für mich eine absolute Topadresse", sagte er. "Ich möchte mit dem OFC etwas entwickeln und freue mich einfach, dass es mit einem Team mit viel Leidenschaft und Mentalität losgeht." Trainingsauftakt bei den Kickers ist am kommenden Montag.