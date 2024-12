Kickers Offenbach eröffnet Regionalliga-Spieltag

Kickers Offenbach eröffnet am Freitag (19 Uhr) den letzten Regionalliga-Spieltag in diesem Kalenderjahr.

Veröffentlicht am 05.12.24 um 14:18 Uhr

Der OFC empfängt dabei am heimischen Bieberer Berg den SGV Freiberg. Die Kickers, nach dem Derby-Sieg im Main-Duell beim FSV Frankfurt mittlerweile auf Rang zwei der Tabelle, befinden sich sechs Punkte vor den Freibergern auf Rang sechs. Für die Offenbacher geht es zum Jahresabschluss darum, mit einem Sieg den Tabellenführer Hoffenheim II unter Druck zu setzen. Die Kraichgauer treten erst am Samstag beim schweren Auswärtsspiel bei Steinbach Haiger an.