In Offenbach hat sich Maik Vetter zum Publikumsliebling entwickelt. Er wird den Kickers als Spieler erhalten bleiben und zudem eine neue Rolle beim OFC bekommen.

Mit seinen beherzten Sololäufen hat sich Maik Vetter in die Herzen der Kickers-Fans gespielt. Seit fast zehn Jahren trägt der Defensiv-Spieler das OFC-Trikot und wird es auch nächste Saison tun. Das haben die Offenbacher am Samstag bekannt gegeben.

Vetter wird Standby-Spieler werden. Damit kann ihn der neue Trainer Christian Neidhart bei Bedarf in der kommenden Regionalliga-Saison einsetzen. Zudem wird der 31-Jährige Teammanager werden und damit organisatorische Aufgaben rund um die Mannschaft übernehmen.

"Ich werde mich mit aller Kraft in den Dienst des OFC stellen"

"Ich bin einfach froh weiter Bestandteil des OFC zu sein. Ob als Spieler oder Teammanager, ich werde mich wie immer mit aller Kraft in den Dienst des OFC stellen, denn Kickers Offenbach ist mein Verein", sagte Vetter über seine neue Doppelrolle.

Damit ist ein weiteres Puzzleteil gefunden und die Marschroute der Kickers immer klarer: Auf bekannte und erfahrene Kräfte setzen - so wurde erst am Donnerstag vom Verein mitgeteilt, dass Offenbachs ehemaliger Erfolgstrainer Hans-Jürgen Boysen neues Mitglied im OFC-Aufsichtsrat wird. Mit Vetter binden die Kickers die nächste Offenbacher Symbolfigur an den Klub.