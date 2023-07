Kickers Offenbach hat am Dienstagabend sein viertes Testspiel gegen den Kreisoberligisten TSV Dudenhofen mit 17:0 gewonnen.

Kickers Offenbach hat sein viertes Testspiel gegen den Kreisoberligisten TSV Dudenhofen mit 17:0 gewonnen. Nach sieben Minuten gelang dem OFC erste Tor, als Mesanovic sich nach einer Ecke den Ball holte und aus kurzer Distanz einschoss. In der 16. Spielminute flankte Staude vom linken Flügel in die Mitte – die Flanke ging dabei über den Torwart direkt ins lange Eck.

Und so ging es weiter. Nach hohem Pressing traf Urbich in der 17., Staude traf per Freistoß aus 20 Metern in der 20. und erneut Urbich traf nach guter Vorlage von Feigenspan in der 22. Minute. In der 40. Spielminute traf Jopek per Foulelfmeter und Albrecht nickte den 7:0-Halbzeitstand per Kopf, nach Flanke von Feigenspan ein (43.).

Hattrick von Derflinger in der zweiten Halbzeit

Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte der eingewechselte Pfeiffer einen Doppelpack per Volley (52.) und per Kopf (54.) innerhalb weniger Minuten. In der 61. Minute traf Wanner nach einem Steilpass von Vuko und eine Minute später traf Vuko selbst. Noch in der gleichen Spielminute traf auch Derflinger nach feinem Chip-Steckpass von Alvarez.

Im weiteren Verlauf machte auch Mesanovic nach flacher Hereingabe von Pfeiffer (75.) seinen Doppelpack perfekt. Rossmann traf nach einer Ecke per Kopf (76.) und Wanner nach einem langen Ball von Derflinger (79.). Die letzten beiden Tore erzielte dann Derflinger (86. und 90.) zum Spielendstand von 17:0 für die Offenbacher Kickers. Weiter geht’s für den OFC am Samstag im Testspiel bei Viktoria Aschaffenburg (14 Uhr).