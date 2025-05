Der SV Wehen Wiesbaden und Florian Hübner gehen in eine weitere gemeinsame Saison.

Wie der Drittligist am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag des Innenverteidigers um ein Jahr bis Sommer 2026 verlängert. Der 34-Jährige entstammt der SVWW-Jugend, 2024 war er nach 13 Jahren und Stationen in Dortmund, Sandhausen Nürnberg, Hannover und Berlin nach Wiesbaden zurückgekehrt. "Mit meiner Erfahrung möchte ich die jungen Spieler bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützen", sagte Hübner, der in dieser Spielzeit wegen einer langwierigen Verletzung nur achtmal zum Einsatz kam.