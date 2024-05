Beim KSV Hessen Kassel werden in der kommenden Saison mit Elias und Aaron Liesche Prieto Brüder im Kader stehen.

Beide Spieler erhalten einen Einjahresvertrag, wie der Regionalligist am Dienstag mitteilte. Elias Liesche Prieto, 20 Jahre alt, kam bereits in der abgelaufenen Saison zu acht Einsätzen für Kassel in der Regionalliga. Sein jüngerer Bruder Aaron rückt von der U19 in die erste Mannschaft auf.