Aufatmen bei Hessen Kassel: Kurz vor Saisonstart wird im Auestadion endlich ein neuer Rasen verlegt. Der soll sich in der neuen Spielzeit auch sportlich auszahlen.

Aus braun wird grün: Im Auestadion in Kassel wird gerade ein neuer Rasen verlegt. Nach dem Ärger der vergangenen Wochen ist das eine Nachricht, die den Verein kurz vor dem Start der neuen Regionalliga-Saison kollektiv aufatmen lässt.

Was war passiert? Die Stadt Kassel hatte geplant, einen neuen Rasen zu verlegen - "eine neue Spielfläche mit verbesserter Qualität", wie es hieß. Rund 600.000 Euro ließ sie sich das kosten. Die Fertigstellung verzögerte sich dann allerdings durch viele Regentage, selbst das erste Heimspiel Anfang August stand zwischenzeitlich auf der Kippe.

Neuer Rasen soll beflügeln

"Das war für uns natürlich ein Schock. Wir sind davon ausgegangen, dass alles klar geht, weil wir die Zusagen hatten", sagte KSV-Geschäftsführer Sören Gonther am Mittwoch im Gespräch mit dem hr-sport und zeigte sich erleichtert darüber, dass nun doch alles noch rechtzeitig ergrünt. Am Mittwoch wurden die ersten 3.500 von insgesamt 8.000 Quadratmetern Rollrasen verlegt, wie die Stadt mitteilte.

"Am Ende sind wir froh, dass die Planungen so aufgehen, wie sie von Anfang an besprochen waren", so Gonther. Trotzdem: "Auf die Woche Theater, Hektik und Zinnober dieser Art hätten wir gerne verzichtet, weil es natürlich auch von anderen Sachen abgelenkt hat."

Trainer Kiene will Erfolgsserie verteidigen

Jetzt soll die Spielfläche nicht mehr ablenken, sondern die Regionalliga-Kicker sogar beflügeln. "Wir hatten letztes Jahr öfter das Problem, dass der Platz sehr holprig war. Fußballspielen ging nicht immer gut", berichtete Abwehrspieler Nael Najjar. "Deshalb ist es gut, dass wir einen neuen Rasen bekommen. Dann können wir besser Fußball spielen und uns daran messen lassen."

Auch sein Trainer Alexander Kiene freut sich "extrem" auf den neuen Rasen. Denn im heimischen Stadion hat der Coach, der seit Ende 2023 in Kassel ist, eine Serie zu verteidigen. "Wir haben, seitdem ich da bin, noch kein Heimspiel verloren. Das wollen wir gerne in der neuen Saison mit einem neuen Rasen ausbauen", sagte er.

Erstes Heimspiel gegen Freiburg II

Damit das schon am 3. August gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg gelingen kann, muss das neu verlegte Grün nun nur noch ordentlich anwachsen. Der Regionalliga-Spielplan gibt der Wiese dabei eine Extra-Woche Zeit: Hessen Kassel startet am kommenden Sonntag (14 Uhr) auswärts in Mainz in die neue Saison.