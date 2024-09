Der TSV Steinbach Haiger hat nach Ende des Sommertransferfensters noch einen Spieler verpflichtet.

Veröffentlicht am 24.09.24 um 14:26 Uhr

Wie der Regionalligist am Dienstag mitteilte, schließt sich der zuvor vereinslose Torwart Mike Dreier den Mittelhessen an. Er erhält einen Einjahresvertrag. Zuvor hatte sich Keeper Kevin Ibrahim am Syndesmoseband verletzt. Bis zum Sommer stand Dreier beim 1.FC Köln II unter Vertrag.