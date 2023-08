"So einen Scheiß-Sieg haben wir gebraucht"

Nach zwei knappen Niederlagen ist der OFC im Derby gegen die Eintracht der strahlende Sieger. Trainer Christian Neidhart berichtet nach der Partie von einer entsprechenden Vorahnung.

OFC gewinnt wildes Derby gegen Eintracht-U21

Bei den Offenbacher Kickers herrscht nach dem 3:2-Derbysieg gegen die U21 von Eintracht Frankfurt am Sonntag Genugtuung. "Es fühlt sich wesentlich besser an als die letzten zwei Wochen", berichtete Johannes Brinkies im vereinseigenen Interview. "Sowas kann passieren, wenn du dran glaubst und weitermachst."

"Diese berühmte Sekunde im Fußball"

In einer wilden Partie legte der OFC zunächst stark los, geriet in der zweiten Halbzeit allerdings ins Hintertreffen. Nach dem ausgleich per Eigentor gelang mit der letzten Aktion des Spiels aber doch noch der heiß ersehnte erste Saisonsieg. "Dieser letzte Ball, der dann reingeht, das ist diese berühmte Sekunde im Fußball, die entscheidet, ob hier der Baum richtig brennt oder ob du jetzt ein bisschen Ruhe hast und diesen Derbysieg erstmal genießen kannst", analysierte OFC-Trainer Christian Neidhart.

Der Coach hatte laut eigener Aussage eine entsprechende Vorahnung: "Ich habe innerlich wirklich immer gedacht: Das ist heute eigentlich der perfekte Tag dafür, so ein Scheißding irgendwie in der letzten Sekunde zu gewinnen. Hört sich bescheuert an, aber die Hoffnung habe ich eigentlich immer."

Zuletzt waren die Kickers sowohl gegen Stuttgart als auch in Aalen kurz vor Schluss besiegt worden, jetzt durften sie vor ihren Fans den Derby-Erfolg bejubeln. "Was Besseres gibt es nicht als OFC-Spieler, wenn die Jungs da durchdrehen. Wenn du dann auch noch das Tor schießt, ist es umso schöner", sagte Kapitän und Siegtorschütze Maximilian Rossmann mit Blick auf die jubelnden Anhänger. Und lobte sein Team: "Wer am Ende das Tor macht, ist völlig egal. Es war wichtig, dass wir die Reaktion gezeigt haben."

Dem OFC fehlt noch die Ruhe

Dass bei den Offenbachern noch lange nicht alles rund läuft, war im Moment des Sieges egal. "In der Anfangsphase der Saison zählen nur Ergebnisse", brachte es Dimitrij Nazarov, der den Torreigen schon in der zweiten Minute eröffnet hatte, auf den Punkt.

"In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass uns diese Ruhe als Mannschaft noch fehlt. Wir sind auf einmal nervös geworden", sagte Neidhart, dem in der Trainingswoche gleich sechs Spieler erkrankt gefehlt hatten. Dass es dennoch für drei Punkte und den Derbysieg gereicht hat, war ein "schönes Gefühl", so der Coach: "So einen Scheiß-Sieg haben wir jetzt irgendwie mal gebraucht."