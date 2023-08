Regionalliga: OFC-Fehlstart ist perfekt

Der Fehlstart der Offenbacher Kickers in die Regionalliga-Saison ist perfekt. Der OFC verlor gegen den VfR Aalen auch das zweite Spiel der neuen Saison, erneut gab es den Nackenschlag in der Schlussminute.

Die Offenbacher Kickers haben in der Regionalliga auch das zweite Spiel der neuen Saison verloren. Beim VfR Aalen hatten die Hessen am Freitagabend mit 1:2 (0:1) das Nachsehen.

In Aalen war der OFC schon nach fünf Minuten in Rückstand geraten. Es dauerte bis zur 74. Minute, bis Irwin Pfeiffer für die Hessen ausglich. In der 90. Minute dann der Schock, als Aalen doch noch der Lucky Punch gelang. Schon in der Vorwoche hatten die Kickers ihr Spiel gegen Stuttgart durch ein Tor in der 90. Minute verloren.