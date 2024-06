Jakob Bookjans und Arthur Inaka Kuki verlassen die U21 von Eintracht Frankfurt.

Jakob Bookjans wechselte im vergangenen Sommer vom VfB Oldenburg in die U21. Der 23-Jährige wechselt zum MSV Duisburg, der nach dem Abstieg aus der 3. Liga zur neuen Saison 2024/25 in der Regionalliga West an den Start geht. Arthur Inaka Kuki trug in den vergangenen zwei Spielzeiten der Adler auf der Brust. Wohin es ihn zieht, ist noch offen.