Die einen spielen gegen den Abstieg, die anderen um den Aufstieg - Hessen Kassel und Kickers Offenbach kämpfen in der englischen Woche der Regionalliga um wichtige Punkte. Aber das hessische Derby lässt auch die Emotionen hochkochen.

Veröffentlicht am 31.03.25 um 11:43 Uhr

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Kassel gegen Offenbach, Nordhessen gegen Rhein-Main, Abstiegsangst gegen Aufstiegshoffnung: Am Dienstagabend (19 Uhr) steht in der englischen Woche der Regionalliga Südwest eine richtungsweisende Partie an.

Klingbeil würde gerne selbst spielen

"Wenn du so ein Spiel hast vor Flutlicht, wo dich die größte Kulisse in der Saison erwartet, dann brennen natürlich alle", sagte Hessen Kassels Geschäftsführer Sören Gonther dem hr-sport. Auch Trainer René Klingbeil ist heiß auf ein solches Derby: "Ich würde selbst gerne spielen, weil es einfach tolle Begegnungen sind. Da ist einfach ein Knistern in der Luft."

Das erste von drei Hessen-Derbys am Stück hat der KSV am Samstag mit dem 3:1 beim TSV Steinbach Haiger erfolgreich absolviert. Die Aufgabe gegen den OFC könnte ungleich schwerer werden, zumal den Nordhessen das 2:6 in Offenbach im September 2024 durchaus noch im Kopf herumspukt. "Es war sicherlich ein empfindlicher Schlag, was sie da am Hinspiel mit uns gemacht haben", so Gonther.

Neidhart warnt vor KSV-Torjäher Dahlke

Auch dieses Mal sind die Gäste der Favorit. Mit 50 Punkten ist der OFC weiterhin gut im Aufstiegsrennen dabei, während Kassel mit 28 Zählern auf einem potenziellen Abstiegsplatz steht. Die Chancen am Dienstag bezifferte Gonther dennoch auf 50:50. "Wir sind eine gute Mannschaft und wir können ihnen wehtun." Zumal der KSV mit 13 Punkte aus den letzten sechs Spielen durchaus einen Lauf hat - und mit Winter-Neuzugang Jan Dahlke einen echten Torjäger.

Vor dem hat OFC-Trainer Christian Neidhart seine Mannschaft explizit gewarnt, auch wenn sich die Kickers vor allem auf sich selbst konzentrieren wollen. "Wir sind gut in die englische Woche reingestartet - das war wichtig", sagte Neidhart nach dem knappen 3:2-Sieg gegen Mainz am vergangenen Samstag.

Wer hält dem Druck stand?

Vor allem geht es dabei darum, die angeschlagenen Spieler wieder fit zu kriegen. Immerhin: In der Innenverteidigung, in der es zuletzt sehr dünn aussah, kehrt Jayson Breitenbach nach seiner Sperre zurück.

Egal mit welchem Personal: Sowohl der KSV als auch der OFC brauchen dringend einen Sieg, um ihre Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. "Ich glaube, dass beide Druck haben werden", so Klingbeil. Am Dienstagabend wird sich zeigen, wer im heißen Derby mit diesem Druck besser umgehen kann.