OFC zurück an der Spitze, Kassel in tiefer Krise

Hessenderby in Regionalliga Südwest

Die Offenbacher Kickers erobern mit einem beeindruckenden Derbysieg gegen Hessen Kassel die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest zurück. Bei den Nordhessen läuft nichts zusammen, die Gästefans sind mächtig sauer - und gehen früher.

Veröffentlicht am 29.09.24 um 15:49 Uhr

Noch vor der Halbzeitpause machten die Zuschauer auf dem Bieberer Berg ihrer Stimmung Luft. Hier die feierwütigen Anhänger: "Der OFC ist wieder da!". Dort die frustrierten Fans: "Kiene raus!" Kickers Offenbach hat am Sonntag das Regionalliga-Heimspiel gegen Hessen Kassel locker und leicht mit 6:2 (4:0) für sich entschieden und damit die Tabellenspitze vom FSV Frankfurt zurückerobert. Bei den Nordhessen dagegen verschärft sich die Krise, schon vor der deutlichen Pleite war die Laune im Umfeld des Clubs nicht wirklich rosig.

Vor 7.529 Zuschauern im traditionell aufgeheizten Duell der Hessen-Rivalen erwischten die Kickers einen Sahnestart. Boubacar Barry köpfte bereits in der zweiten Minute eine Freistoßflanke ins Netz. In der Folge ackerte sich Kassel erst rein ins Spiel, um jenes dann doch schon vor der Pause abzuschenken.

Viel zu leicht kassierten die Mannen von Alexander Kiene drei weitere Gegentreffer, die folgenden Trainer-raus-Rufe waren fast schon eine logische Konsequenz. Für die Offenbacher trafen Ron Berlinski im Nachsetzen (24.), Alt-Star Dimi Nazarov (28.) sowie erneut Berlinski (33.), diesmal mit einem Volleykracher. Kassel schoss in der ersten Hälfte überhaupt nicht auf den Kasten der Hausherren.

Eklatante Abwehrfehler beim KSV Hessen

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Offenbacher alles im Griff, der Ärger auf Kassel-Seite wuchs. Große Teile des Anhangs verließen Anfang der zweiten Hälfte sogar den Gästeblock - und verpassten weitere Gegentreffer. Nach einem eklatanten Abwehrfehler des KSV musste Offenbachs Marc Wachs den Ball aus 40 Metern nur noch ins verwaiste Tor schlenzen (57.).

Zwei Minuten später traf Stephan Mensah (59.) zum 6:0 für den euphorisch nach vorne spielenden OFC. Für Kassel trafen in den Schlussminuten noch der Ex-Offenbacher Benjamin Hadzic (86.) sowie Elias Liesche Prieto (87.).

Weitere Informationen Kickers Offenbach- Hessen Kassel 6:2 (4:0) Tore: 1:0 Barry (2.), 2:0 Berlinski (24.), 3:0 Nazarov (28.), 4:0 Berlinski (33.), 5:0 Wachs (57.), 6:0 Mensah (58.), 6:1 Hadzig (86.), 6:2 Liesche-Prieto (87.)

Zuschauer: 7.529

Noch am Samstag hatte sich der formstarke FSV Frankfurt mit einem 1:0-Sieg gegen die Zweitvertretung von Mainz 05 an die Spitze der Regionalliga geschossen - die Tabellenführung mussten die Bornheimer tags drauf nur aufgrund der schwächeren Tordifferenz an den Rivalen von der anderen Mainseite abgeben.