Die Offenbacher Kickers haben in der Regionalliga Südwest einen späten Sieg feiern können. Auch der KSV Hessen Kassel war in letzter Minute erfolgreich.

Die Offenbacher Kickers haben in der Regionalliga Südwest am Sonntag einen Last-Minute-Sieg gefeiert. In Bahlingen gerieten die Hessen früh in Rückstand, konnten durch Jakob Lemmer aber schnell ausgleichen. Als alles schon nach einem Remis aussah, traf Rafael Garcia zum umjubelten Siegtreffer. Der OFC ist nun Tabellenfünfter.

Weitere Informationen Bahlinger SC – Kickers Offenbach 1:2 (1:1) Tore: 1:0 Pepic (3.), 1:1 Lemmer (12.), 1:2 Garcia (88.)

Ebenfalls einen späten Sieg feierte der KSV Hessen Kassel in Trier. Die Nordhessen jubelten über ein Tor von Jon Mogge in der 90. Minute. Der KSV überholt Trier durch den Sieg in der Tabelle und ist nun 15.