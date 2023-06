Kickers Offenbach treibt die Personalplanungen weiterhin voran: Am Samstag verkündeten die Hessen den Transfer von Stürmer Marcos Alvarez.

Der 31-Jährige kommt vom SV Meppen, war aber schon in der Jugend für den OFC aktiv. "Ich kenne den Verein, weiß, was die Fans wollen", sagte Alvarez in einer Mitteilung. Bereits am Freitag hatte der Klub die Verpflichtung von Kristijan Cesen bekannt gegeben. Der slowenische Linksverteidiger kommt vom Regionalliga-Konkurrenten VfR Aalen.