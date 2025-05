Kickers Offenbach hat sich die Dienste von Dominik Crljenec gesichert.

Veröffentlicht am 26.05.25 um 14:37 Uhr

Wie der Regionalligist am Montag bekanntgab, wechselt der defensive Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt II auf die andere Mainseite. In Offenbach hatte der 25-Jährige schon sechs Jahre lang in der Jugend gespielt.