Der FSV Frankfurt hat den ersten Neuzugang für die neue Regionalliga-Saison präsentiert.

Wie der Club am Donnerstag bekanntgaben, kehrt Mittelfeldspieler Amin Farouk zurück an den Bornheimer Hang. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt von Drittligiste Wehen Wiesbaden zum FSV, für den er als Leihspieler schon in der Rückrunde 2022/23 aktiv war. Dieses Mal hat Farouk in Frankfurt einen Einjahresvertrag unterschrieben.