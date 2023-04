Die Offenbacher Kickers gehen am Freitag (19 Uhr) ins erste Spiel nach der Entlassung von Trainer Ersan Parlatan.

Zu Gast ist dann der VfB Stuttgart II. Ob der OFC, der mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet ist, weiter an den hehren Zielen festhält, scheint fraglich. Interimstrainer Alfred Kaminski denkt nur "von Spiel zu Spiel". Auch der FSV Frankfurt tritt am Freitag unter Flutlicht an. Die beste Mannschaft der Rückrunde dann Wormatia Worms zu Gast am Bornheimer Hang. Eine lösbare Aufgabe für den FSV, der als Tabellensechster punktgleich mit dem Rivalen aus Offenbach ist.