Der KSV Hessen Kassel will die Rote Laterne in der Regionalliga Südwest am Freitag (19 Uhr) loswerden.

Dann haben die Nordhessen Aufsteiger SGV Freiberg zu Gast im Auestadion. Während Kassel nach drei Saisonspielen noch auf den ersten Sieg wartet, hat der Liga-Neuling zuletzt für eine dicke Überraschung gesorgt und Aufstiegsaspirant FC Homburg mit 2:0 geschlagen. Der KSV hat bislang nur einen mageren Punkt auf dem Konto. Für die Nordhessen wird es darum gehen, ihre Abwehr zu stabilisieren. In den ersten drei Saisonspielen kassierte Kassel bereits sieben Gegentore.