Kickers Offenbach und Barockstadt Fulda-Lehnerz sind am Samstag in der Regionalliga Südwest gefordert.

Nach dem durchwachsenen Start steht der OFC bereits am fünften Spieltag unter Druck. Bei Aufsteiger SGV Freiberg soll am Samstag (14 Uhr) der zweite Erfolg in Folge her. "Ich glaube, dass wir einen Schalter umgelegt haben", sagte Kickers-Trainer Alexander Schmidt nach dem 3:1 gegen den FSV Frankfurt zur Offenbach Post . Nicht mehr dabei sein wird Matteo Andacic, der die Kickers am letzten Tag des Transferfensters verlassen hat.

Eine lösbare Aufgabe wartet zur gleichen Zeit auf Aufsteiger Barockstadt Fulda-Lehnerz. Die Osthessen empfangen den Bahlinger SC, der in den vergangenen drei Spielen keinen Punkt holte und nur ein Tor erzielte.