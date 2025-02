OFC will die Spitze unter Druck setzen

Die Offenbacher Kickers haben am Sonntag (14 Uhr) die Chance, wieder näher an die Spitze in der Regionalliga Südwest heranzurücken.

Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhardt empfängt am Bieberer Berg den Bahlinger SC und geht gegen das Kellerkind als klarer Favorit in die Partie.