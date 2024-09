Regionalliga Südwest Ron Berlinski trifft früh - OFC siegt im Spitzenspiel

Kickers Offenbach bleibt auch im Spitzenspiel erfolgreich und an der Tabellenspitze. Ein frühes Tor ebnete den Weg zum ganz wichtigen "Dreier". Danach verteidigten die Hessen couragiert.

Kickers Offenbach hat am Freitagabend das Spitzenspiel in der Regionalliga Südwest gegen die Stuttgarter Kickers mit 2:0 (1:0) gewonnen. Ron Berlinski schoss schon nach neun Minuten die 1:0-Führung heraus. Stephan Mensah erhöhte in der Nachspielzeit (90.+3.). 10.541 Zuschauer am Bieberer Berg waren aus dem Häuschen.

Noch vor der Partie hatte Berlinski im Interview mit dem hr-Sport gesagt: "Unsere Stärke ist, dass sich der eine auf den anderen verlassen kann." Nach neun Minuten konnten sich die Kickers vor allem auf ihn verlassen. Mit der Führung im Rücken spielte der OFC druckvoll auf und hatte ein Chancenplus.

Stuttgart drängt auf den Ausgleich

Zu Pause war die Führung verdient, nach dem Seitenwechsel wurden die Stuttgarter aktiver. In der 59. Minute hätte Dimitrij Nazarov erhöhen können, doch der Kickers-Keeper war zur Stelle. Dennoch hatten die Offenbacher viele Angriffe der Gäste abzuwehren, verteidigten aber engagiert und versuchten immer wieder Gegenangriffe. Einen davon nutzte Mensah, als er den Ball ins leere Tor der Gäste bugsierte (90.+3.).

Die Offenbacher bleiben damit weiterhin auch im neunten Auftritt ohne Pflichtspielniederlage und an der Tabellenspitze. Am kommenden Freitag geht es zur Zweitvertretung von Mainz 05.