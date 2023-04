Der TSV Steinbach Haiger hatte in Homburg keine Mühe, den nächsten Sieg einzufahren.

Der TSV Steinbach Haiger lässt im Aufstiegsrennen in der Regionalliga nicht locker. Hessen Kassel bietet dem Tabellenführer Ulm lange Paroli, kassiert dann aber ebenso eine Niederlage wie Fulda-Lehnerz.

So lief die Regionalliga am Wochenende

Der TSV Steinbach Haiger kann sich weiter Hoffnung auf den Aufstieg in die 3. Liga machen. Die Mittelhessen gewannen ihr Auswärtsspiel in Homburg am Samstag locker mit 3:0. Donny Bogivecic (2./72.Minute) und Paul Stock (59.) trafen für den TSV, der zumindest bis Sonntag Tabellenzweiter ist.

FC 08 Homburg – TSV Steinbach Haiger 0:3 (0:1) Tore: 0:1 Bogicevic (2.), 0:2 Stock (59.), 0:3 Bogicevic (72.)
Zuschauer: ca. 200

Zuschauer: ca. 200 Ende der weiteren Informationen

Ganz oben thront weiter Ulm, das zeitgleich bei Hessen Kassel 2:0 gewann. Die abstiegsbedrohten Nordhessen hielten lange mit, kassierten in der 77. Minute dann aber ein Elfmetertor und in der 90. Minuten den endgültigen Knockout.

Hessen Kassel - SSV Ulm 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Reichert (77.FE), de Sousa Oelsner (90.)
Zuschauer: 2.248

Zuschauer: 2.248 Ende der weiteren Informationen

Eine Niederlage setzte es auch für Fulda-Lehnerz, das 1:3 gegen Walldorf verlor. Jan Lüdke zeichnete für den Ehrentreffer der Hessen verantwortlich (73.).