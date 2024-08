Der TSV Steinbach Haiger hat am Freitagabend mit einer Punkteteilung gegen Eintracht Trier den Spieltag der Regionalliga Südwest eröffnet.

Veröffentlicht am 30.08.24 um 20:59 Uhr

Der TSV Steinbach Haiger hat in der Fußball-Regionalliga Südwest am Freitagabend ein 1:1 (1:0) im Heimspiel gegen Eintracht Trier geholt. Die Hessen lagen zur Pause durch ein frühes Tor von Justin Steinkötter (7.) in Führung, ehe Jannis Held nach dem Seitenwechsel für die Gäste aus Trier noch ausglich (56.). Steinbach Haiger hat damit nach sechs Spielen sechs Punkte auf dem Konto.