Torjäger Cas Peters bleibt dem FSV Frankfurt erhalten. Der bisherige Leihspieler konnte vom Bornheimer Viertligisten fest verpflichtet werden.

Veröffentlicht am 06.06.25 um 11:56 Uhr

Der FSV Frankfurt kann seinen wohl wichtigsten und besten Spieler halten: Wie der Fußball-Regionalligist am Freitag mitteilte, verpflichteten die Bornheimer den bisher ausgeliehenen Torjäger Cas Peters fest. Der 32-Jährige kommt von Alemannia Aachen, wo sein Vertrag aufgelöst wurde. Er unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag.

"Cas hat in den abgelaufenen Spielzeiten absolute Konstanz in seinen Leistungen bewiesen und verkörpert stetige Torgefahr", sagte FSV-Trainer Tim Görner: "Darüber hinaus ist er mit seiner Erfahrung und seinem täglichen Fleiß ein Vorbild für unsere insgesamt junge und entwicklungsstarke Mannschaft."

Peters bester Regionalliga-Torjäger

Peters waren in der vergangenen Spielzeit 21 Ligatreffer gelungen, bundesweit war in der Viertklassigkeit kein anderer Akteur erfolgreicher. "Ich bin sehr glücklich, wieder ein fester Bestandteil des FSV Frankfurt zu sein", sagte Peters. Der Verein, die Mannschaft und die Fans hätten ihm in der Vergangenheit unglaublich viel gegeben, "umso schöner ist es, jetzt endgültig zurückzukehren". Trotz etlicher Abgänge von Leistungsträgern ist Peters überzeugt, mit den Frankfurtern "noch einiges" erreichen zu können.

Peters spielte bereits in der Saison 2022/23 für die Bornheimer und erzielte damals 26 Tore. Kultstatus bei den Fans hat er auch dank seiner Tormusik "Tulpen aus Amsterdam". Nun steht fest: Der Klassiker aus den 50ern bleibt weiter in der FSV-Playlist.